– Переговоры ведем, есть различные варианты, в том числе из-за рубежа. Какие именно страны, сказать не могу. Как будет конкретика — все прокомментируем. Планируем определиться с новым клубом в ближайшее время, — цитирует Клюева РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что нападающий Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в "Эюпспоре". По слухам, команда второй турецкой лиги сделала официальное предложение российскому игроку.
Мирзову 30 лет. В настоящее время Резиуан является свободным агентом. С июля 2022 года он играл за "Химки". Этим летом контракт нападающего с подмосковным клубом истек, и стороны решили не продлевать сотрудничество. В Российской Премьер-Лиге Мирзов известен по выступлениям за московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Ростов" и грозненский "Ахмат".
Агент – о будущем Мирзова: ведем переговоры, есть различные варианты, в том числе из-за рубежа
Агент Александр Клюев, представляющий интересы экс-нападающего подмосковных "Химок" Резиуана Мирзова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "СЭ"