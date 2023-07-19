"За хорошие деньги продажа Малкома на данный момент будет выгодна "Зениту". В чем смысл иметь игрока такого уровня только для того, чтобы играть в чемпионате России и не иметь возможности играть в еврокубках?", — сказал Данни.
Отметим, что ранее появилась информация об интересе к 26-летнему бразильскому футболисту со стороны одного из саудовских клубов. Сообщалось, что "Зенит" запрашивает за переход Малкома около 50 миллионов евро. "Аль-Хиляль", вероятно, сможет выплатить эту сумму и готов ежегодно платить самому Малкому около 18 миллионов евро.
Малком выступает за "Зенит" пятый сезон. Ранее он играл в "Барселоне", "Бордо" и "Коринтиансе".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Данни: за хорошие деньги продажа Малкома будет выгодна "Зениту". Зачем нужен такой игрок только для РПЛ?
Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни посоветовал клубу продать нападающего Малкома.
Фото: ФК "Зенит"