"Станислав очень хорошо работал в "Ференцвароше", но, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое. Черчесов — тренер высокого уровня", — сказал Сёмин.
Станислав Черчесов тренировал венгерскую команду с декабря 2021 года. До этого специалист пять лет отработал в сборной России, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов работал в польской "Легии", московских "Динамо" и "Спартаке", а также ряде других команд.
Юрий Сёмин не исключил, что следующим местом продолжения карьеры Черчесова может стать российский клуб.
Источник: Metaratings.
Сёмин — об увольнении Черчесова: по мнению руководства "Ференцвароша" допустил грубую ошибку
Российский специалист Юрий Сёмин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша".
Фото: ФК "Локомотив"