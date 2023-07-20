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Сёмин — об увольнении Черчесова: по мнению руководства "Ференцвароша" допустил грубую ошибку

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Российский специалист Юрий Сёмин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша".
Фото: ФК "Локомотив"
"Станислав очень хорошо работал в "Ференцвароше", но, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое. Черчесов — тренер высокого уровня", — сказал Сёмин.

Станислав Черчесов тренировал венгерскую команду с декабря 2021 года. До этого специалист пять лет отработал в сборной России, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов работал в польской "Легии", московских "Динамо" и "Спартаке", а также ряде других команд.

Юрий Сёмин не исключил, что следующим местом продолжения карьеры Черчесова может стать российский клуб.

Источник: Metaratings.


Сёмин Черчесов Ференцварош
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