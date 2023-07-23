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Metaratings: "Вердер" предлагал "Локомотиву" 2,5 млн евро за Тикнизяна. Клуб отказал

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Немецкий "Вердер" хотел подписать защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна и предлагал за его услуги 2,5 миллиона евро. Российский клуб отказал.
Фото: Getty Images
Ранее глава совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что клуб получил предложение по Тикнизяну, но назвал его "неадекватным". Нагорных считает, что Тикнизян стоит 5,5 миллиона евро.

24-летний Тикнизян выступает за "Локомотив" с лета 2021 года. По данным Transfermarkt, железнодорожники заплатили за его переход ЦСКА как раз те самые 5,5 миллиона евро. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Источник: Metaratings.


Вердер Бундеслига Локомотив Тикнизян Российские трансферы
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