Как сообщает источник, футболист "Сочи" Ваня Дркушич попал в сферу интересов "Црвены Звезды". Сербский клуб этим летом продал своего ценрбека Страхиню Эраковича в "Зенит". И теперь коллектив из Белграда ищет нового защитника, который мог бы заменить их воспитанника. Дркушич – один из вариантов для руководителей "Црвены Звезды". Отмечается, что балканцы уже начали переговоры по его трансферу. Сам Ваня открыт к уходу из РПЛ.
23-летний Дркушич имеет действующее соглашение с "Сочи" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Словении в три миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Сочи" Дркушич может заменить Эраковича в "Црвене Звезде"
Центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич может покинуть Российскую Премьер-Лигу и продолжить свою карьеру в сербской "Црвене Звезде".
Фото: ФК "Сочи"