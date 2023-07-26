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Защитник "Сочи" Дркушич может заменить Эраковича в "Црвене Звезде"

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Центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич может покинуть Российскую Премьер-Лигу и продолжить свою карьеру в сербской "Црвене Звезде".
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает источник, футболист "Сочи" Ваня Дркушич попал в сферу интересов "Црвены Звезды". Сербский клуб этим летом продал своего ценрбека Страхиню Эраковича в "Зенит". И теперь коллектив из Белграда ищет нового защитника, который мог бы заменить их воспитанника. Дркушич – один из вариантов для руководителей "Црвены Звезды". Отмечается, что балканцы уже начали переговоры по его трансферу. Сам Ваня открыт к уходу из РПЛ.

23-летний Дркушич имеет действующее соглашение с "Сочи" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Словении в три миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


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