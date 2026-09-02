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Благоевич рассказал о состоянии Беншимола после матча Кубка России

Наставник "Акрона" Срджан Благоевич рассказал о состоянии нападающего Жилсона Беншимола, который не смог доиграть кубковую встречу с "Локомотивом".
Фото: ФК "Акрон"
По словам специалиста, футболист испытывает боль в колене, однако степень серьёзности повреждения станет понятна позднее.

- Надеюсь, что ничего серьёзного нет. Это был удар колено в колено. Оно у него болит, но дождёмся завтра. Посмотрим, что будет. У нас и так много травм, ещё и вирус. Я не знаю, когда это закончится. Надеемся, что быстро, - передаёт слова Благоевича "Матч ТВ".

Беншимол получил травму во втором тайме и был вынужден покинуть поле. "Акрон" в основное время сыграл с "Локомотивом" вничью - 0:0, после чего победил в серии пенальти со счётом 5:4. Тольяттинцы набрали пять очков и занимают второе место в группе D Кубка России. 6 сентября команда встретится с "Оренбургом" в РПЛ, начало - в 14:00 мск.

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