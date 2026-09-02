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Сенников назвал главную проблему "Локомотива"

Дмитрий Сенников считает, что "Локомотиву" необходимо прибавлять в атакующих действиях.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший защитник железнодорожников обратил внимание на небольшое количество опасных моментов и голов у команды Михаила Галактионова.

- "Акрон" играл вторым составом. Обидно не выигрывать. Уже несколько матчей без побед. В этом сезоне получается все матчи без побед. Конечно же, "Локомотиву" надо что-то делать и предпринимать, прежде всего в атаке. В атаке грустно, мало моментов, поэтому практически нет голов, - передаёт слова Сенникова "Матч ТВ".

В Кубке России москвичи сыграли с "Акроном" 0:0 и уступили в серии пенальти - 4:5. Безвыигрышная серия "Локомотива" во всех турнирах достигла девяти встреч. После трёх туров Кубка России железнодорожники занимают последнее место в группе D.

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