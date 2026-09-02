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Семшов высказался о будущем Галактионова в "Локомотиве"

Игорь Семшов оценил работу Михаила Галактионова на фоне неудачной серии "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший футболист сборной России считает, что тренер продолжает искать способы изменить ситуацию, однако требования к нему должны соответствовать возможностям нынешнего состава.

- Я вижу, что Галактионов лапки вверх не поднимает, а борется, старается что-то поменять. Работа эта неблагодарная, всей правды мы не знаем - чего от него хотят? Если надо просто пережить сезон с этим составом - это одно, а если с таким составом требуют быть в топе, то это другое и это странно, - передаёт слова Семшова "РБ Спорт".

"Локомотив" не побеждает на протяжении девяти матчей. После шести туров железнодорожники набрали три очка и занимают 14-е место в РПЛ. 6 сентября москвичи сыграют на выезде с "Балтикой".

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