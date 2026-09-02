Семшов высказался о будущем Галактионова в "Локомотиве"

- Я вижу, что Галактионов лапки вверх не поднимает, а борется, старается что-то поменять. Работа эта неблагодарная, всей правды мы не знаем - чего от него хотят? Если надо просто пережить сезон с этим составом - это одно, а если с таким составом требуют быть в топе, то это другое и это странно, - передаёт слова Семшова "РБ Спорт".
"Локомотив" не побеждает на протяжении девяти матчей. После шести туров железнодорожники набрали три очка и занимают 14-е место в РПЛ. 6 сентября москвичи сыграют на выезде с "Балтикой".