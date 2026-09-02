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Игрок махачкалинского "Динамо" рассказал о желании сыграть за сборную России

Полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Глушков рассказал о желании выступать за сборную России.
Фото: ФК "Динамо" Мх
27-летний футболист заявил, что готов получить приглашение в национальную команду.

Глушков также назвал себя одним из лидеров махачкалинцев. По словам игрока, в последнее время ему удалось прибавить в футбольном плане.

- Лидер ли я? Да. Это проявляется в количестве и качестве сыгранных матчей. Я всегда был футболистом, у которого было много моментов, если я играю ближе к атаке. Хочется верить, что я вырос в футбольном плане. Я готов к вызову в сборную России. Любой игрок хотел бы играть за национальную команду, - заявил Глушков в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи встречах "Динамо" во всех турнирах. Глушков записал на свой счёт два забитых мяча и две результативные передачи.

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