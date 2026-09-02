Игрок махачкалинского "Динамо" рассказал о желании сыграть за сборную России

Фото: ФК "Динамо" Мх

- Лидер ли я? Да. Это проявляется в количестве и качестве сыгранных матчей. Я всегда был футболистом, у которого было много моментов, если я играю ближе к атаке. Хочется верить, что я вырос в футбольном плане. Я готов к вызову в сборную России. Любой игрок хотел бы играть за национальную команду, - заявил Глушков в эфире "Матч ТВ".