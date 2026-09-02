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Радимов - тренеру "Балтики": прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов ответил тренеру "Балтики" Юрию Нагайцеву, который ранее высказался в его адрес и в адрес Александра Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
Радимов в ответ посоветовал Нагайцеву обратить внимание на происходящее рядом с ним, прежде чем давать подобные характеристики другим людям.

- Это Нагайцев рассуждает о фриках? Интересно. Я бы на его месте сначала внимательнее посмотрел на то, что происходит у него под носом. А уже потом раздавал характеристики другим. Потому что иногда, прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг. Там, мне кажется, материала для размышлений достаточно, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

Ранее Нагайцев назвал Радимова и Мостового фриками и обвинил их в попытках хайповать на критике Андрея Талалаева. Тренер "Балтики" также заявил, что ему смешно слышать рассуждения о работе тренеров от людей, которые, по его мнению, ничего не добились в этой профессии.

После шести туров "Балтика" набрала 10 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата России.

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