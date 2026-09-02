Радимов - тренеру "Балтики": прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг

Фото: ФК "Зенит"

- Это Нагайцев рассуждает о фриках? Интересно. Я бы на его месте сначала внимательнее посмотрел на то, что происходит у него под носом. А уже потом раздавал характеристики другим. Потому что иногда, прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг. Там, мне кажется, материала для размышлений достаточно, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт"

Радимов в ответ посоветовал Нагайцеву обратить внимание на происходящее рядом с ним, прежде чем давать подобные характеристики другим людям.Ранее Нагайцев назвал Радимова и Мостового фриками и обвинил их в попытках хайповать на критике Андрея Талалаева. Тренер "Балтики" также заявил, что ему смешно слышать рассуждения о работе тренеров от людей, которые, по его мнению, ничего не добились в этой профессии.После шести туров "Балтика" набрала 10 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата России.