– У нас была изматывающая поездка в Краснодар. И я рад, что команда с первых минут показала правильный настрой. Мы сразу же начали играть в финальной трети поля, атаковали, забили гол, который помог нам. После удаления в составе соперника мы хорошо владели мячом, но не хватало эффективности. Потому и получилась такая нервозная концовка, которой можно было избежать. Но три очка есть три очка.
Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" в рамках стартового тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России состоялся 27 июля 2023 года. Красно-белые одержали гостевую победу над "быками" со счетом 2:1. На 21 минуте полузащитник Роман Зобнин вывел гостей вперед. На 67 минуте нападающий Тео Бонгонда сумел удвоить преимущество команды Гильермо Абаскаля. Полузащитник Кади Боржес на 95 минуте отыграл один мяч южан. Однако спасти ничью хозяева не сумели. Отметим, что на протяжении всей второй половины Краснодар играл в меньшинстве. Дело в том, что еще на 44 минуте хавбек "быков" Эдуард Сперцян схлопотал прямую красную карточку.
Источник: Metaratings
Наставник "Спартака" Абаскаль – о победе над "Краснодаром": была нервозная концовка, но три очка есть три очка
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" (2:1) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: Global Look Press