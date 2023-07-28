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Быстров – о поражении "Краснодара" от "Спартака": "быки", играя дома, ничего не создали

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу "Спартака" над "Краснодаром" (2:1) в гостевом кубковом матче.
Фото: "Матч ТВ"
– "Спартак" лучше подготовился к матчу и заслуженно победил. "Краснодар", играя дома, ничего не создал, — передает слова Быстрова "Матч ТВ".

В четверг, 28 июля, московский "Спартак" на выезде победил "Краснодар" в матче первого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе забитыми мячами отметились полузащитник Роман Зобнин и форвард Тео Бонгонда. Что касается гостей, которые весь второй тайм из-за удаления хавбека Эдуарда Сперцяна играли в меньшинстве, то у них гол в свой актив записал вингер Кади Боржес.


Кубок России Спартак Краснодар Быстров
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