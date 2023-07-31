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Семин: у "Зенита" такие же шансы на чемпионство, как у "Спартака" и ЦСКА

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Легендарный тренер "Локомотива" Юрий Семин порассуждал о кадровых проблемах "Зенита" после ухода нескольких важных игроков.
Фото: ФК "Локомотив"
– У "Зенита" ушли несколько ключевых игроков. Команде потребуется время, чтобы немного перестроиться. Уверен, Семак найдет нужные решения.

Станет ли "Зенит" чемпионом в шестой раз подряд? У "Зенита" такие же шансы на чемпионство, как у "Спартака" и ЦСКА, – приводит слова Семина "РБ Спорт".

Команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении последних 5 лет. По итогам прошлого сезона ЦСКА завоевал серебряные медали, а "Спартак" выиграл "бронзу". После двух туров единоличным лидером текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги является "Краснодар", который набрал 6 очков. "Спартак" может сравняться с "быками" в таблице в том случае, если вечером 31 июля на своем поле обыграет дебютанта РПЛ "Балтику" из Калининграда в заключительном матче 2-го тура.


Зенит Спартак ЦСКА
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