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Широков: мы очень рано делаем долгосрочные выводы. У "Спартака" часто бывает хорошая осень и невзрачная весна

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Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков призвал повременить с восторгами по поводу игры и результатов "красно-белых" на старте сезона.
Фото: ФК "Зенит"
– "Спартаком" стали восхищаться? Мы очень рано делаем долгосрочные выводы. У "Спартака" часто бывает хорошая осень и невзрачная весна. Можно провести блестяще 27 туров, а потом что-то случится. Как у того же "Ростова". Так что по "Спартаку" нужно очень аккуратно оценивать, чтобы потом не расстраиваться, – приводит слова Широкова "Чемпионат".

По итогам прошлого сезона "Спартак" занял 3-е место в чемпионате России, хотя подходил к весеннему отрезку в ранге второй команды таблицы РПЛ с 4-очковым отрывом от ЦСКА. В нынешнем сезоне команда Гильермо Абаскаля стартовала с двух побед. В случае выигрыша 31 июля в домашнем матче у калининградской "Балтики" "красно-белые" догонят "Краснодар" на верхней строчке в таблице РПЛ. Игра состоится сегодняшним вечером на "Открытие Банк Арене".


Спартак Широков
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