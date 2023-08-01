– Надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне в Кубке. Могу ли обратиться, чтобы ему скостили срок? Можно сказать, что уже это сделал (смеется). Мы нормально разошлись. За ним подобных моментов никогда не наблюдалось. Слышал о нем только хорошее.
27 июля 2023 года "Краснодар" на своем поле сыграл против московского "Спартака" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. "Быки" потерпели поражение от красно-белых со счетом 1:2. Отметим, что на протяжении всего второго тайма хозяева играли в меньшинстве. Дело в том, что на 44 минуте поединка в их составе удалился полузащитник Эдуард Сперцян. Армянский футболист грубо сфолил на вингере гостей Антоне Зиньковском, за что получил прямую красную карточку.
Источник: "Чемпионат"
Зиньковский: надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне
Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский выразил надежду на то, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не получит длительную дисквалификацию за фол против него в кубковом матче.
Фото: РИА Новости