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Зиньковский: надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне

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Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский выразил надежду на то, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не получит длительную дисквалификацию за фол против него в кубковом матче.
Фото: РИА Новости
– Надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне в Кубке. Могу ли обратиться, чтобы ему скостили срок? Можно сказать, что уже это сделал (смеется). Мы нормально разошлись. За ним подобных моментов никогда не наблюдалось. Слышал о нем только хорошее.

27 июля 2023 года "Краснодар" на своем поле сыграл против московского "Спартака" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. "Быки" потерпели поражение от красно-белых со счетом 1:2. Отметим, что на протяжении всего второго тайма хозяева играли в меньшинстве. Дело в том, что на 44 минуте поединка в их составе удалился полузащитник Эдуард Сперцян. Армянский футболист грубо сфолил на вингере гостей Антоне Зиньковском, за что получил прямую красную карточку.

Источник: "Чемпионат"


Зиньковский Сперцян Спартак Краснодар Кубок России
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