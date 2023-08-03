"Все идет по плану у Стаса. Пока прогнозов, когда вернется, давать не будем", — сказал Клюев.
24-летний Магкеев восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава, который он получил в концовке прошлого сезона. В минувшем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых заработал восемь жёлтых и одну красную карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Источник: "Спорт-экспресс".
Агент Магкеева: у Стаса все идет по плану. Прогнозы давать не будем
Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева, рассказал о ходе восстановления футболиста.
Фото: СЭ