Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ахмат
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.2X 3.6П2 3.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Гайч: я сейчас в ЦСКА. Моя голова здесь и никаких мыслей об уходе у меня нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что не думает об уходе из клуба.
Фото: Getty Images
"Я сейчас в ЦСКА. Моя голова здесь и никаких мыслей об уходе у меня нет", — сказал Гайч.

24-летний аргентинский спортсмен является воспитанником клуба "Сан-Лоренсо". Именно из этой команды Гайч перешёл в московский ЦСКА три сезона назад, подписав долгосрочное соглашение. Однако закрепиться в стане армейцев аргентинец не сумел и большую часть времени провёл в арендах. Новый сезон Гайч начал в России.

Источник: Sport24.


Гайч ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится