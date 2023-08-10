"Я сейчас в ЦСКА. Моя голова здесь и никаких мыслей об уходе у меня нет", — сказал Гайч.
24-летний аргентинский спортсмен является воспитанником клуба "Сан-Лоренсо". Именно из этой команды Гайч перешёл в московский ЦСКА три сезона назад, подписав долгосрочное соглашение. Однако закрепиться в стане армейцев аргентинец не сумел и большую часть времени провёл в арендах. Новый сезон Гайч начал в России.
Источник: Sport24.
Гайч: я сейчас в ЦСКА. Моя голова здесь и никаких мыслей об уходе у меня нет
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что не думает об уходе из клуба.
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