Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ПортуЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Ференцварош
2 - 0 2 0
БрагаЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
МидтьюлландЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
ЛионЗавершен
Генк
1 - 0 1 0
ФрайбургЗавершен

Экс-тренер "Спартака" установил рекорд "Астон Виллы"

"Астон Вилла" обыграла "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Английская команда победила со счётом 1:0.
Фото: Getty Images
Эта победа стала особенной для главного тренера бирмингемского клуба Унаи Эмери. Для испанского специалиста, ранее возглавлявшего "Спартак", она оказалась сотой во главе команды.

По данным Opta, Эмери установил клубный рекорд: отметки в 100 побед он достиг быстрее всех тренеров в истории "Астон Виллы". Для этого наставнику понадобился 181 матч.

Испанец работает в клубе с осени 2022 года.

