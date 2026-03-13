Эта победа стала особенной для главного тренера бирмингемского клуба Унаи Эмери. Для испанского специалиста, ранее возглавлявшего "Спартак", она оказалась сотой во главе команды.
По данным Opta, Эмери установил клубный рекорд: отметки в 100 побед он достиг быстрее всех тренеров в истории "Астон Виллы". Для этого наставнику понадобился 181 матч.
Испанец работает в клубе с осени 2022 года.
Экс-тренер "Спартака" установил рекорд "Астон Виллы"
"Астон Вилла" обыграла "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Английская команда победила со счётом 1:0.
Фото: Getty Images