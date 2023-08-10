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Гайч: у ЦСКА есть определенное преимущество. Думаю, нам под силу показать конкуренцию и побороться за чемпионство

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч считает, что у команды есть шанс побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
"У нас есть определенное преимущество, которое мы попытаемся воплотить. Думаю, нам под силу показать конкуренцию и побороться за чемпионство", — сказал Гайч.

24-летний Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, однако так и не смог закрепиться в стартовом составе российского клуба и был вынужден несколько раз отправляться в аренды. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года (данные Transfermarkt).

В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24.


Гайч ЦСКА
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