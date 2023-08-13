- Что касается Гарре, то я готов к интересу и его возможному уходу в топ-клуб РПЛ. Но, как тренер, я против этого, - приводит слова Осинькина РИА Новости.
23-летний аргентинский вингер Бенхамин Гарре в январе 2023 года перешел в самарские "Крылья Советов" из аргентинского "Расинга", сумма трансферной компенсации составила 1,7 миллиона евро. В текущем сезоне на счету игрока 2 забитых гола и 2 результативных паса в 6 матчах а волжан во всех турнирах.
Осинькин: как тренер, я против возможного ухода Гарре в топ-клуб РПЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о возможном трансферном интересе к атакующему полузащитнику Бенхамину Гарре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"