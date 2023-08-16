Вчера, 15 августа, специалисту исполнилось 42 года. Он работал в "Спартаке" c декабря 2021 по июль 2022 года. Сейчас специалист вернулся в "ПСЖ", где занимает пост Главы молодёжного департамента.
"Удивительно, какой тщедушный нынешней менеджмент. Не поздравить Луку — человека, который за полгода сделал команду, которая взяла Кубок впервые за 19 лет, и подарил радость миллионам болельщикам "Спартака", — сказала Салихова.
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место, набрав девять очков в четырёх матчах. В следующем туре команда дома сыграет с "Зенитом".
Источник: Sport24.
Салихова — о непоздравлении "Спартаком" Каттани: какой тщедушный нынешний менеджмент
Зарема Салихова отреагировала на отсутствие поздравительного поста от "Спартака" в адрес экс-спортивного директора клуба Луки Каттани.
Фото: ФК "Спартак"