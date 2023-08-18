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Чернышов: если "Спартак" хочет бороться за чемпионство - не имеет права терять очки с такими командами, как "Урал"

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Экс-главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче красно-белых против "Зенита" в рамках 5 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак Суботица"
- Хоть "Спартак" и удачно начал сезон, но он потерпел последнее поражение в Екатеринбурге. Если команда хочет бороться за чемпионство, то они не имеют права терять очки с такими командами, как "Урал". Надо побеждать соперников, которые не борются за золото и стараться набирать очки в очных встречах против прямых конкурентов. Пусть в этом матче победит тот, кто больше этого заслуживает. Если бы "Спартак" не проиграл в Екатеринбурге "Уралу", то я бы назвал его фаворитом матча против "Зенита", - передает слова Чернышова Metaratings.ru.

По итогам четырех стартовых туров Российской премьер-лиги екатеринбургский "Урал" набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от единолично лидирующего "Краснодара" на 2 очка. Московский "Спартак" с 9 очками находится на четвертой строчке таблицы, столько же турнирных баллов у идущего третьим ЦСКА. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" набрал в 4 матчах 7 очков и находится на седьмом месте.

В рамках 5 тура РПЛ "Спартак" и "Зенит" сыграют между собой в Москве, игра состоится 20 августа. В предыдущем туре красно-белые потерпели выездное поражение от "Урала" (2:3).


Спартак Зенит Урал Чернышов
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