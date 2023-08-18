- Диего наконец восстановился от полученных травм, которые его беспокоили в прошлом сезоне, и очень доволен игрой на новой позиции - опорного полузащитника. Также он доволен поддержкой и доверием со стороны нового главного тренера - Марцела Лички.
Левый защитник Диего Лаксальт выступает за "Динамо" с лета 2021 года. С текущего сезона московской командой руководит новый главный тренер Марцел Личка. Чешский специалист выпускает на поле 30-летнего уругвайского защитника на позиции опорного хавбека. В текущем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в трех матчах и отметился одной результативной передачей.
Источник: Sport24
Агент: Лаксальт доволен игрой на новой позиции и доверием со стороны Лички
Агент защитника московского "Динамо" Диего Лаксальта Ариэль Красоуски рассказал, что его клиент доволен игрой на позиции опорного хавбека.
Фото: ФК "Динамо"