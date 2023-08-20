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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
17:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.65X 2.95П2 3.15
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.7
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 2.08X 3.8П2 3.5

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.95
Ленинградец
18:00
АкронНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.26
Родина
18:00
АланияНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
16:00
ЭвертонНе начат
П1 1.79X 4П2 4.5
Вест Хэм
18:30
ЧелсиНе начат
П1 3.5X 3.55П2 2.15

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.97X 3.2П2 4.8
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.26X 6.4П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.06

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.62X 4П2 6.2
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.5X 3.75П2 2.08
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.9X 3.4П2 2.09
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.18

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
16:30
МайнцНе начат
П1 2.16X 3.4П2 3.65
Айнтрахт
18:30
ДармштадтНе начат
П1 1.46X 5П2 6.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
14:00
НантНе начат
Гавр
16:00
БрестНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.7
Лорьян
16:00
НиццаНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.28
Реймс
16:00
КлермонНе начат
П1 2.01X 3.65П2 3.85
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.81X 4.1П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Баринов: когда Ивич в тренерской карьере обыграет "Локомотив", тогда пусть и говорит такие громкие слова

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Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отреагировал на слова главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: ФК "Локомотив"
После упущенной победы в домашнем матче 5-го тура РПЛ с "железнодорожниками" (1:1) наставник "быков" заявил, что соперник не создал ни одного момента, а на поле была только одна команда.

– Я прочитал слова главного тренера "Краснодара" в раздевалке. Хочу ему сказать, когда он заявил, что на поле видел одну команду. Команда отличается тем, что играет до конца, переворачивает игры, как было у нас в Москве. Сегодня мы спаслись на 97?й минуте.

Считаю, что команда играет до конца, а не которая типа играет у него на поле. Когда в своей тренерской карьере он обыграет "Локомотив", тогда пускай и говорит такие громкие слова, – приводит слова полузащитника "красно-зеленых" "Матч ТВ".

Накануне "Локомотив" спас ничью в выездном матче 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча закончилась со счетом 1:1. В первом тайме полузащитник хозяев Эдуард Сперцян не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В дебюте второго тайма хавбек "быков" Ильзат Ахметов добил мяч после удара Жоау Батчи и вывел южан вперед. "Краснодар" владел преимуществом, но пропустил гол полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука на 97-й минуте и довольствовался ничьей - 1:1.

Несмотря на потерю очков, команда Владимира Ивича с 13 очками сохранила за собой верхнюю строчку по итогам пяти туров РПЛ. "Локомотив" набрал 6 очков и опустился на 10-е место в таблице.


Локомотив Краснодар Баринов Ивич
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