После упущенной победы в домашнем матче 5-го тура РПЛ с "железнодорожниками" (1:1) наставник "быков" заявил, что соперник не создал ни одного момента, а на поле была только одна команда.
– Я прочитал слова главного тренера "Краснодара" в раздевалке. Хочу ему сказать, когда он заявил, что на поле видел одну команду. Команда отличается тем, что играет до конца, переворачивает игры, как было у нас в Москве. Сегодня мы спаслись на 97?й минуте.
Считаю, что команда играет до конца, а не которая типа играет у него на поле. Когда в своей тренерской карьере он обыграет "Локомотив", тогда пускай и говорит такие громкие слова, – приводит слова полузащитника "красно-зеленых" "Матч ТВ".
Накануне "Локомотив" спас ничью в выездном матче 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча закончилась со счетом 1:1. В первом тайме полузащитник хозяев Эдуард Сперцян не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В дебюте второго тайма хавбек "быков" Ильзат Ахметов добил мяч после удара Жоау Батчи и вывел южан вперед. "Краснодар" владел преимуществом, но пропустил гол полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука на 97-й минуте и довольствовался ничьей - 1:1.
Несмотря на потерю очков, команда Владимира Ивича с 13 очками сохранила за собой верхнюю строчку по итогам пяти туров РПЛ. "Локомотив" набрал 6 очков и опустился на 10-е место в таблице.
Баринов: когда Ивич в тренерской карьере обыграет "Локомотив", тогда пусть и говорит такие громкие слова
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отреагировал на слова главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: ФК "Локомотив"