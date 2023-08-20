Полузащитник гостей Антон Миранчук, вышедший на замену, спас "железнодорожников" от поражения точным ударом на исходе 7-й минуты компенсированного времени.
– У нас все было под контролем. Моментов у "Локомотива" не было, я их не помню. Они выбегали в атаку, но даже не били по воротам. А мы не реализовали свои моменты. У нас было много хороших атак, подходов, мы могли заканчивать игру.
Вопросов к арбитру по поводу добавленного времени нет. В футболе это нормально. На мой взгляд, маразмом это не было. Семь минут и так затянули. Все такое бывает на усмотрение судьи. В концовке я не могу сказать, что именно произошло, но мы перестраховывались. Там был игрок без опеки, – приводит слова Сафонова "РБ Спорт".
Накануне "Локомотив" спас ничью в выездном матче 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча закончилась со счетом 1:1. В первом тайме полузащитник хозяев Эдуард Сперцян не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В дебюте второго тайма хавбек "быков" Ильзат Ахметов добил мяч после удара Жоау Батчи и вывел южан вперед. "Краснодар" владел преимуществом, но пропустил гол полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука на 97-й минуте и довольствовался ничьей - 1:1.
Несмотря на потерю очков, команда Владимира Ивича с 13 очками сохранила за собой верхнюю строчку по итогам пяти туров РПЛ. "Локомотив" набрал 6 очков и опустился на 10-е место в таблице.
Вратарь "Краснодара" Сафонов – о семи добавленных минутах: маразмом это не было
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов не стал предъявлять претензии арбитру Евгению Кукуляку за 7 добавленных минут ко второму тайму домашнего матча с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"