– Есть вопросы, но, я считаю, в целом Карасев справился. Тяжелая игра, и все помнят, чем заканчивались предыдущие матчи. Что касается пенальти, то я не знаю современные трактовки, но, по мне, это не пенальти. "Зенит" тянул время? "Зенит" объективно был сильнее, – цитирует Алаева Sport24.
20 августа "Зенит" нанес поражение "Спартаку" в выездном матче 5-го тура чемпионата России со счетом 3:1 и обошел "красно-белых" в таблице РПЛ. В составе гостей дублем отметился полузащитник Вендел, пропустивший всю предсезонную подготовку своей команды и стартовые игры Премьер-Лиги. Автором третьего гола стал колумбийский нападающий Матео Кассьерра в компенсированное время. У "Спартака" отличился форвард Александр Соболев, реализовавший пенальти.
На пресс-конференции главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль остался недоволен работой Сергея Карасева. 34-летний испанский специалист раскритиковал судью за то, что тот показал желтую карточку полузащитнику хозяев Михаилу Игнатову на 10-й минуте, что якобы не позволило футболистам "Спартака" оказывать давление на соперника в оставшееся время игры.
Президент РПЛ Алаев – о судействе матча "Спартак" – "Зенит": есть вопросы
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил работу главного судьи Сергея Карасева на центральном матче 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (1:3).
Фото: РФС