– Я знаю, что ему интересно поработать за границей. Думаю, что где-нибудь предложения будут. В России тоже дефицит где-то, когда-то будет предложение. А дальше зависит от Слуцкого, — цитирует Иванова "Чемпионат".
В настоящее время Леонид Слуцкий не тренирует. Он работает футбольным экспертом и снимается в различных юмористических программах.
52-летний Слуцкий является 3-кратным чемпионом России по футболу (в качестве тренера). В общей сложности за свою карьеру он выиграл семь титулов – все с московским ЦСКА. Последним клубом Леонида Викторовича является казанский "Рубин". Команду из Татарстана он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Примечательно, что вместе с казанцами Слуцкий вылетел из РПЛ.
Олег Иванов: я знаю, что Слуцкому интересно поработать за границей
Полузащитник казанского "Рубина" Олег Иванов высказался о будущем экс-наставника сборной России по футболу Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"