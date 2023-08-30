Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Сочи
17:15
ЦСКАНе начат
П1 3.45X 3.55П2 2.22
Ахмат
17:15
Крылья СоветовНе начат
П1 2.34X 3.6П2 3.1
Ростов
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.4X 3.7П2 2.9
Балтика
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.85X 3.65П2 2.01
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Нигматуллин: Норманн побежал не от дронов, а на жирный контракт в Саудовской Аравии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказал мнение об отъезде 27-летнего опорного полузащитника "Ростова" и "Динамо" Матиаса Норманна в саудовский "Аль-Раед".
Фото: ФК "Динамо"
- Инциденты, подобные случаю с Норманном, могут окончательно прекратить поток футболистов из Европы? Окончательно нет. Футболисты бегут тогда, когда у них есть какая-то востребованность. Норманн побежал не от дронов. Он просто понял, что есть возможность сесть на жирный контракт в Саудовской Аравии, - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что находившийся в аренде в московском "Динамо" норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн, трансфер которого принадлежит "Ростову", объявил о разрыве контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке и покинул Россию, мотивируя это страхом за свою жизнь после прилета дронов в ММДЦ "Москва-Сити". Через несколько дней о подписании Норманна сообщил клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии. При этом РФС отказал футболисту в выдаче международного трансферного сертификата.


Ростов Динамо Норманн Нигматуллин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится