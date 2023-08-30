- Инциденты, подобные случаю с Норманном, могут окончательно прекратить поток футболистов из Европы? Окончательно нет. Футболисты бегут тогда, когда у них есть какая-то востребованность. Норманн побежал не от дронов. Он просто понял, что есть возможность сесть на жирный контракт в Саудовской Аравии, - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что находившийся в аренде в московском "Динамо" норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн, трансфер которого принадлежит "Ростову", объявил о разрыве контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке и покинул Россию, мотивируя это страхом за свою жизнь после прилета дронов в ММДЦ "Москва-Сити". Через несколько дней о подписании Норманна сообщил клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии. При этом РФС отказал футболисту в выдаче международного трансферного сертификата.
Нигматуллин: Норманн побежал не от дронов, а на жирный контракт в Саудовской Аравии
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказал мнение об отъезде 27-летнего опорного полузащитника "Ростова" и "Динамо" Матиаса Норманна в саудовский "Аль-Раед".
Фото: ФК "Динамо"