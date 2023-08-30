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Полузащитник "Урала" Егорычев: думаю, у меня есть все шансы попасть в основу сборной России

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Полузащитник екатеринбургского "Урала" Андрей Егорычев высказался о своем попадании в расширенный состав сборной России по футболу.
Фото: "Чемпионат"
– Я думаю, у меня есть все шансы попасть в основу сборной. Важно концентрироваться на действиях своих, максимально правильно их выполнить, а там уже будет решать тренерский штаб. Любой игрок, который имеет российское гражданство, будет рад поехать в сборную.

Ранее был объявлен расширенный список игроков национальной команды России, которые могут быть вызваны на сентябрьский сбор в Новогорск. В состав сборной попал полузащитник екатеринбургского "Урала" Андрей Егорычев.

30-летний Андрей Егорычев является футболистом екатеринбургского "Урала" с января 2018 года. Действующий контракт полузащитника со "шмелями" рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне российский игрок принял участие в девяти матчах, в которых он сумел забить два мяча и оформить один ассист.

Источник: "РИА Новости"


Урал Егорычев Сборная России
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