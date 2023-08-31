"Бальде может перейти во французский "Лилль"? Это неправда. Сейчас трансфер Бальде из "Спартака" невозможен", — сказал Пасторелло.
28-летний Бальде стал игроком московской команды летом 2022 года, перейдя в статусе свободного агента. В трёх матчах нынешнего сезона сенегалец испанского происхождения провёл на поле 100 минут, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Sport24.
Агент Бальде: "Лилль"? Сейчас трансфер Кейта из "Спартака" невозможен
Федерико Пасторелло, агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде, опроверг, что футболист может оказаться в "Лилле".
Фото: "Чемпионат"