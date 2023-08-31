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Агент Бальде: "Лилль"? Сейчас трансфер Кейта из "Спартака" невозможен

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Федерико Пасторелло, агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде, опроверг, что футболист может оказаться в "Лилле".
Фото: "Чемпионат"
"Бальде может перейти во французский "Лилль"? Это неправда. Сейчас трансфер Бальде из "Спартака" невозможен", — сказал Пасторелло.

28-летний Бальде стал игроком московской команды летом 2022 года, перейдя в статусе свободного агента. В трёх матчах нынешнего сезона сенегалец испанского происхождения провёл на поле 100 минут, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Sport24.


Бальде Спартак Лилль Лига 1 Российские трансферы
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