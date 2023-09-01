"Лично я к Дзюбе отношусь с уважением. На поле это боец, настоящий мужик, что, кстати, успел подтвердить и в "Локомотиве". Но выглядит странно, что когда после яркой концовки прошлого сезона команда забуксовала в начале этого, стали обвинять одного Дзюбу... Не может один футболист тащить на себе всю команду. Исключением из этого правила считаю, пожалуй, только Марадону, который мог перевернуть любую игру", — сказал Романцев.
35-летний Дзюба сенсационно вернулся в чемпионат России в феврале 2023 года, когда подписал контракт до конца сезона с московским "Локомотивом". Он помог железнодорожникам выйти из зоны стыковых матчей и закончить чемпионат в середине таблицы. В нынешнем сезоне спортсмен пять раз выходил на поле в матчах чемпионата и Кубка России, отметившись в них голом и голевой передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.
Минувший сезон, напомним, Дзюба начал в составе турецкого клуба "Адана Демирспор". Однако закрепиться в первом для себя заграничном клубе нападающий не смог.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев: к Дзюбе отношусь с уважением. Странно, что в результатах "Локомотива" обвиняют только его
Бывший главный тренер "Спартака" Леонид Романцев высказался про нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу.
Фото: Alexander Kulebyakin