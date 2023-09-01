Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон
22:00
Вест ХэмНе начат
П1 4.7X 3.95П2 1.78

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.21
Альмерия
23:00
СельтаНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.06X 3.6П2 3.75
Рома
21:45
МиланНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.75

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
21:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.3X 6.6П2 9.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
22:00
МарсельНе начат
П1 4.8X 4П2 1.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Романцев: к Дзюбе отношусь с уважением. Странно, что в результатах "Локомотива" обвиняют только его

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Спартака" Леонид Романцев высказался про нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу.
Фото: Alexander Kulebyakin
"Лично я к Дзюбе отношусь с уважением. На поле это боец, настоящий мужик, что, кстати, успел подтвердить и в "Локомотиве". Но выглядит странно, что когда после яркой концовки прошлого сезона команда забуксовала в начале этого, стали обвинять одного Дзюбу... Не может один футболист тащить на себе всю команду. Исключением из этого правила считаю, пожалуй, только Марадону, который мог перевернуть любую игру", — сказал Романцев.

35-летний Дзюба сенсационно вернулся в чемпионат России в феврале 2023 года, когда подписал контракт до конца сезона с московским "Локомотивом". Он помог железнодорожникам выйти из зоны стыковых матчей и закончить чемпионат в середине таблицы. В нынешнем сезоне спортсмен пять раз выходил на поле в матчах чемпионата и Кубка России, отметившись в них голом и голевой передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Минувший сезон, напомним, Дзюба начал в составе турецкого клуба "Адана Демирспор". Однако закрепиться в первом для себя заграничном клубе нападающий не смог.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Романцев Дзюба Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится