"Думаю, мы будем абсолютно конструктивно взаимодействовать по Миранчуку, Жемалетдинову и другим игрокам, которых представляет агент Шпинев. Не торопитесь", — сказал Нагорных.
27-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В девяти матчах нынешнего сезона на его счету два гола и результативная передача.
26-летний Жемалетдинов играет за московскую команду с 2018 года, но он также является воспитанником железнодорожников. В пяти матчах сезона у него одна результативная передача.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Нагорных: "Локомотив" будет абсолютно конструктивно взаимодействовать по Миранчуку, Жемалетдинову
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с контрактами полузащитников Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"