– Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий – хам. Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то никого не оскорблял и не переходил на личности. Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали.
Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова — мужик он на самом деле или нет. Губерниев – неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, – приводит слова Павлюченко Sport24.
Во время съемок программы "Ну так нельзя!" Губерниев в рамках розыгрыша позвонил Роману Павлюченко и якобы пригласил 41-летнего экс-футболиста на эфир телеканала "Матч ТВ". Комментатор пообещал задавить Романа интеллектом, а также "размазать, расплющить". Павлюченко в ответ грубо обозвал Губерниева и прекратил разговор, сбросив звонок. Дмитрий остался доволен реакцией спортсмена, о чем сообщил ведущим YouTube-проекта Леониду Слуцкому и Артему Дзюбе.
За плечами Павлюченко 51 игра в майке национальной сборной России, в которых он забил 21 мяч. Прошлой осенью экс-нападающий "Тоттенхэма", "Спартака" и "Локомотива" объявил о решении завершить профессиональную карьеру.
Павлюченко: Губерниев – неадекватный человек, мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий – хам
Экс-нападающий "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу телефонного звонка комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева во время съемок YouTube-проекта "Ну так нельзя!"
Фото: "Матч ТВ"