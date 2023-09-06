По его словам, главный тренер нижегородцев Сергей Юран не рассчитывал на 28-летнего аргентинца из-за того, что Масоэро не являлся клиентом агента Романа Орещука.
– У Лукаса не может быть проблем с кем-то, кто с ним не разговаривает, кто даже не смотрит на него, кто просто его игнорирует. Это не очень приятная ситуация для любого человека. Почему Сергей Юран его игнорировал? Вы знаете это слово – бизнес. Главной проблемой было то, что Лукас не является клиентом Романа Орещука, агента главного тренера "Пари НН". Они – одна большая мафия, – цитирует Барреру "РБ Спорт".
31 августа гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале объявил об уходе 28-летнего центрального защитника из Аргентины Лукаса Масоэро. Латиноамериканский легионер выступал за волжан с 2021 года. За российский клуб Масоэро в 58 матчах отдал одну результативную передачу. Ранее футболист играл в Болгарии за "Локомотив" из Пловдива и в Аргентине за "Индепендьенте". После ухода из "Пари НН" аргентинец подписал контракт с румынским клубом "Университатя Клуж".
Агент Масоэро – о причине ухода из "Пари НН": Юран и Орещук – одна большая мафия
Рикардо Алонсо Баррера, агент экс-защитника "Пари НН" Лукаса Масоэро, раскрыл причины ухода своего клиента из поволжского клуба.
Фото: ФК "Пари НН"