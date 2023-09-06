- Какую цель мы должны преследовать? Просто уехать в Европу или показать себя с лучшей стороны? Показать свое мастерство. Наверное, сначала мастерство нужно показать здесь, от этого оттолкнуться. Стать лидером здесь, чтобы зрители оценили мастерство. Дать команде, которая тебя взрастила - у команды есть цели. Мы видим, как "Зенит" сохраняет обойму футболистов каким-то образом. Это и должно двигать игроками, чтобы оставить след здесь, а в Европе показать - вот команда, которую я представляю, которая меня воспитала, - передает слова Федотова "РБ Спорт".
В российском футбольном инфопространстве сложилась практика желать отечественным игрокам переезда в европейские клубы. Достаточно многие молодые российские футболисты высказывают желание когда-нибудь продолжить карьеру за рубежом в своих ответах на вопросы СМИ.
В текущем сезоне 20-летний атакующий полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. Также игроком команды из топ-5 европейских чемпионатов стал 30-летний Далер Кузяев, который на правах свободного агента подписал контракт с французским "Гавром".
Федотов - о стремлении молодых игроков ехать за рубеж: сначала мастерство нужно показать здесь
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал мнение о желании многих молодых российских игроков играть в зарубежных клубах.
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