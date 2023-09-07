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"РБ Спорт": "Краснодар" до закрытия трансферного окна намерен подписать правого вингера

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"Краснодар" до закрытия текущего трансферного окна планирует усилить линию своего нападения.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, "Краснодар" в ближайшее время усилит линию своей атаки. "Быки" намерены подписать правого вингера до закрытия трансферного окна. Отмечается, что приоритетом для южан является покупка иностранного игрока.

После семи туров Российской Премьер-Лиги на счету "Краснодара" 17 набранных баллов. Подопечные Владимира Илича в настоящее время располагаются на первом месте в турнирной таблице. Свой следующий поединок "быки" проведут в рамках восьмого тура РПЛ, который состоится 16 сентября. Они в гостях сыграют против грозненского "Ахмата".

Источник: "РБ Спорт"


Краснодар Российские трансферы
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