Как сообщает источник, "Краснодар" в ближайшее время усилит линию своей атаки. "Быки" намерены подписать правого вингера до закрытия трансферного окна. Отмечается, что приоритетом для южан является покупка иностранного игрока.
После семи туров Российской Премьер-Лиги на счету "Краснодара" 17 набранных баллов. Подопечные Владимира Илича в настоящее время располагаются на первом месте в турнирной таблице. Свой следующий поединок "быки" проведут в рамках восьмого тура РПЛ, который состоится 16 сентября. Они в гостях сыграют против грозненского "Ахмата".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" до закрытия трансферного окна намерен подписать правого вингера
"Краснодар" до закрытия текущего трансферного окна планирует усилить линию своего нападения.
Фото: ФК "Краснодар"