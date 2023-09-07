— Изидор в "Зените"? Я впервые слышу эту информацию. Не знаю. Повысится ли конкуренция? Конкуренция — это здорово, — передает слова Сергеева "Матч ТВ".
Сегодня в прессе появилась информация о том, что петербургский "Зенит" до закрытия текущего трансферного окна может арендовать форварда столичного "Локомотива" Вильсона Изидора. Позже агент французского футболиста подтвердил слухи о возможном переходе своего клиента в стан сине-бело-голубых.
Вильсон Изидор и московский "Локомотив" сотрудничают с 2022 года. Его текущий трудовой договор рассчитан до июня 2026 года.
Сергеев – на вопрос о переходе Изидора в "Зенит": конкуренция — это здорово
Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев отреагировал на новость о том, что форвард московского "Локомотива" Вильсон Изидор может стать его одноклубником.
Фото: "Матч ТВ"