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Сергеев – на вопрос о переходе Изидора в "Зенит": конкуренция — это здорово

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Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев отреагировал на новость о том, что форвард московского "Локомотива" Вильсон Изидор может стать его одноклубником.
Фото: "Матч ТВ"
— Изидор в "Зените"? Я впервые слышу эту информацию. Не знаю. Повысится ли конкуренция? Конкуренция — это здорово, — передает слова Сергеева "Матч ТВ".

Сегодня в прессе появилась информация о том, что петербургский "Зенит" до закрытия текущего трансферного окна может арендовать форварда столичного "Локомотива" Вильсона Изидора. Позже агент французского футболиста подтвердил слухи о возможном переходе своего клиента в стан сине-бело-голубых.

Вильсон Изидор и московский "Локомотив" сотрудничают с 2022 года. Его текущий трудовой договор рассчитан до июня 2026 года.


Сергеев Зенит Российские трансферы Локомотив Изидор
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