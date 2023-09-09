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Полузащитник "Пари НН" Михайлов может перейти в "Зенит" на следующей неделе

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Хавбек "Пари НН" Ярослав Михайлов близок к переходу в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, полузащитник "Пари НН" Ярослав Михайлов станет игроком "Зенита" в начале следующей недели, после того, как футболист вернется из расположения сборной России и пройдет медосмотр.

20-летний центральный хавбек является воспитанником "Зенита". В минувшем сезоне он выступал за нижегородцев на правах аренды, летом клуб выкупил у "сине-бело-голубых" его трансфер. В этом сезоне Михайлов сыграл 6 матчей за "Пари НН" в РПЛ и 3 игры в Кубке России, не отметившись голевыми действиями.

Источник: Sport24


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