Как сообщает источник, полузащитник "Пари НН" Ярослав Михайлов станет игроком "Зенита" в начале следующей недели, после того, как футболист вернется из расположения сборной России и пройдет медосмотр.
20-летний центральный хавбек является воспитанником "Зенита". В минувшем сезоне он выступал за нижегородцев на правах аренды, летом клуб выкупил у "сине-бело-голубых" его трансфер. В этом сезоне Михайлов сыграл 6 матчей за "Пари НН" в РПЛ и 3 игры в Кубке России, не отметившись голевыми действиями.
Источник: Sport24
Полузащитник "Пари НН" Михайлов может перейти в "Зенит" на следующей неделе
Хавбек "Пари НН" Ярослав Михайлов близок к переходу в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"