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Сын Цымбаларя: если бы отец уехал из "Спартака" в европейский клуб, его судьба сложилась бы по-другому

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Сын экс-полузащитника "Спартака" и сборной России Ильи Цымбаларя Олег ответил на вопрос о желании футболиста выступать в зарубежном клубе.
Фото: ФК "Спартак"
- Хотел ли отец в принципе играть за границей? Конечно, хотел! И я бы этого очень хотел. Он и был одним из тех в России, кто подошел бы под формат европейского футбола и хорошо сыграл где угодно. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Думаю, если бы он уехал в европейский клуб и закрепился там, его судьба сложилась по-другому, - передает слова Цымбаларя-младшего "СЭ".

Легендарный полузащитник московского "Спартака" и сборной России Илья Цымбаларь провел за красно-белых 204 матча, в которых забил 54 гола и отдал 40 результативных передач, в том числе в Лиге чемпионов - 35 матчей (8 голов, 4 результативных паса). В 1999 году столичный клуб расторг контракт с хавбеком, после чего он провел сезон за московский "Локомотив" и два сезона за махачкалинский "Анжи", завершив карьеру в 2002 году в возрасте 33 лет. 28 декабря 2013 года Цымбаларь умер в возрасте 44 лет, причиной смерти, предположительно, стала болезнь сердца.

9 сентября состоится матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором ветераны московского "Спартака" сыграют со сборной мира, составленной из экс-игроков РПЛ.


Спартак Цымбаларь
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