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Лайзанс: за Гинера говорят все результаты, которых при нем достиг ЦСКА. Он уникален в подборе кадров

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Бывший полузащитник ЦСКА Юриc Лайзанс высказался о президенте команды Евгении Гинере.
Фото: Getty Images
"За Гинера говорят все результаты, которых при нем достиг ЦСКА. Благодаря нему команда всегда чувствовала поддержку, всегда была под особым вниманием, ни в чем никогда не нуждалась, и, соответственно, старалась отвечать на такое отношение президента хорошей игрой и результатами.

Чем он уникален? Умением подбора кадров. Насколько знаю, многие люди, которых приглашал Гинер, до сих пор работают в клубе", — сказал Лайзанс.

Лайзанс выступал за московскую команду с 2001 по 2005 год. За это время латвийский футболист принял участие в 110 матчах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Вместе с ЦСКА Лайзанс выиграл пять трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). Сейчас Лайзнас работает в селекционном отделе "Краснодара".

Гинер стал владельцем и президентом ЦСКА в 2001 году. В апреле 2020 года владельцем ЦСКА стал ВЭБ.РФ, а Гинер сохранил пост президента, а также стал заместителем председателя совета директоров московского клуба.

Источник: Sport24.


Гинер Лайзанс ЦСКА
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