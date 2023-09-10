"За Гинера говорят все результаты, которых при нем достиг ЦСКА. Благодаря нему команда всегда чувствовала поддержку, всегда была под особым вниманием, ни в чем никогда не нуждалась, и, соответственно, старалась отвечать на такое отношение президента хорошей игрой и результатами.
Чем он уникален? Умением подбора кадров. Насколько знаю, многие люди, которых приглашал Гинер, до сих пор работают в клубе", — сказал Лайзанс.
Лайзанс выступал за московскую команду с 2001 по 2005 год. За это время латвийский футболист принял участие в 110 матчах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Вместе с ЦСКА Лайзанс выиграл пять трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). Сейчас Лайзнас работает в селекционном отделе "Краснодара".
Гинер стал владельцем и президентом ЦСКА в 2001 году. В апреле 2020 года владельцем ЦСКА стал ВЭБ.РФ, а Гинер сохранил пост президента, а также стал заместителем председателя совета директоров московского клуба.
Источник: Sport24.
Лайзанс: за Гинера говорят все результаты, которых при нем достиг ЦСКА. Он уникален в подборе кадров
Бывший полузащитник ЦСКА Юриc Лайзанс высказался о президенте команды Евгении Гинере.
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