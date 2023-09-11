"Уверен, он поможет "Зениту". Все знают его сильные стороны. Шанс проявить себя в команде у Изидора точно будет, как и у всех других футболистов", — сказал Тимощук.
Отметим, что в Российской Премьер-Лиге 23-летний спортсмен выступает с января 2022 года, когда был осуществлён его трансфер из французского "Монако" за три миллиона евро (данные Transfermarkt). Нападающий хотел покинуть "Локомотив", так как получал там недостаточное количество игрового времени. Изначально спортсмен хотел вернуться в Европу, но железнодорожники, по словам агента футболиста, отклонили все предложения от других команд.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Тимощук — об Изидоре в "Зените": он поможет команде. Шанс проявить себя у Вильсона точно будет
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук оценил переход в команду нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора. Француз арендован на сезон с обязательной опцией выкупа.
Фото: ФК "Зенит"