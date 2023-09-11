Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
16:30
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
АкронНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
19:00
ХорватияНе начат
Португалия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словакия
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Исландия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Латвия
21:45
УэльсНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат

Тимощук — об Изидоре в "Зените": он поможет команде. Шанс проявить себя у Вильсона точно будет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук оценил переход в команду нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора. Француз арендован на сезон с обязательной опцией выкупа.
Фото: ФК "Зенит"
"Уверен, он поможет "Зениту". Все знают его сильные стороны. Шанс проявить себя в команде у Изидора точно будет, как и у всех других футболистов", — сказал Тимощук.

Отметим, что в Российской Премьер-Лиге 23-летний спортсмен выступает с января 2022 года, когда был осуществлён его трансфер из французского "Монако" за три миллиона евро (данные Transfermarkt). Нападающий хотел покинуть "Локомотив", так как получал там недостаточное количество игрового времени. Изначально спортсмен хотел вернуться в Европу, но железнодорожники, по словам агента футболиста, отклонили все предложения от других команд.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Зенит Локомотив Тимощук Изидор Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится