Разговоры о возможном переходе российского футболиста ходили прошлой зимой. Но трансфер в итоге так и не состоялся.
Сообщалось, что "Бешикташ" сделал несколько предложений московскому клубу. Стамбульцы рассматривали возможность трансфера и аренды игрока. Но в итоге "Локомотив" не устроили предложенные условия.
Футболист признался, что хотел перейти в "Бешикташ", но не стал зацикливаться на истории.
"Ситуацию с "Бешикташем" давно отпустил. Я не ходил, в двери руководству не стучал. Если бы всё всех устроило по условиям, я бы с удовольствием перешёл. Я хотел в "Бешикташ", но никаких проблем", - цитирует Баринова "Чемпионат".
Баринов: я хотел перейти в "Бешикташ"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал несостоявшийся переход в турецкий "Бешикташ".
Фото: "Чемпионат"