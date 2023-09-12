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Баринов: я хотел перейти в "Бешикташ"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал несостоявшийся переход в турецкий "Бешикташ".
Фото: "Чемпионат"
Разговоры о возможном переходе российского футболиста ходили прошлой зимой. Но трансфер в итоге так и не состоялся.

Сообщалось, что "Бешикташ" сделал несколько предложений московскому клубу. Стамбульцы рассматривали возможность трансфера и аренды игрока. Но в итоге "Локомотив" не устроили предложенные условия.

Футболист признался, что хотел перейти в "Бешикташ", но не стал зацикливаться на истории.

"Ситуацию с "Бешикташем" давно отпустил. Я не ходил, в двери руководству не стучал. Если бы всё всех устроило по условиям, я бы с удовольствием перешёл. Я хотел в "Бешикташ", но никаких проблем", - цитирует Баринова "Чемпионат".


Бешикташ Локомотив Баринов
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