"Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждем заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров "Лукойла", — сказал Кавазашвили.
Кавазашвили считает Романцева легендарным тренером и считает, что подобное решение поможет владельцу "Спартака" в работе с клубом. Кавазашвили считает, что Романцев сможет также помочь красно-белым с подбором игроков для основной команды.
Напомним, ранее сообщалось, что такое решение могут рассмотреть в "Лукойле".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Кавазашвили подтвердил, что совет ветеранов "Спартака" предложит включить Романцева в совет директоров "Лукойла"
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили подтвердил, что на ближайшем заседании комитета ветеранов красно-белых будет поднят вопрос о включении Олега Романцева в совет директоров "Лукойла".
Фото: Алексей Иванов/СЭ