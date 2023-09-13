Матчи Скрыть

Кавазашвили подтвердил, что совет ветеранов "Спартака" предложит включить Романцева в совет директоров "Лукойла"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили подтвердил, что на ближайшем заседании комитета ветеранов красно-белых будет поднят вопрос о включении Олега Романцева в совет директоров "Лукойла".
Фото: Алексей Иванов/СЭ
"Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждем заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров "Лукойла", — сказал Кавазашвили.

Кавазашвили считает Романцева легендарным тренером и считает, что подобное решение поможет владельцу "Спартака" в работе с клубом. Кавазашвили считает, что Романцев сможет также помочь красно-белым с подбором игроков для основной команды.

Напомним, ранее сообщалось, что такое решение могут рассмотреть в "Лукойле".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Романцев Кавазашвили Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится