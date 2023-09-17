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Гончаренко – о ничьей с "Факелом": в первом тайме мы действовали очень плохо

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Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 8-го тура РПЛ с воронежским "Факелом" (0:0).
Фото: "Чемпионат"
— Мы в любом случае в домашнем матче должны рассчитывать на победу. Мы понимали, что "Факел" будет играть в четыре защитника. В первом тайме очень плохо действовали, зажато, часто использовали дальние передачи. За последние игры создали много моментов, но пока реализации не хватает.

Сегодня екатеринбургский "Урал" на своем поле сразился с воронежским "Факелом". Команды сыграли в рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги. Их поединок завершился ничейным результатом. Итоговый счет встречи – 0:0.

После восьми туров чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 14 набранных баллов. Подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место в турнирной таблице. Отметим, что уральцы не могут победить уже в четырех матчах подряд, учитывая все официальные турниры.

Источник: "Матч ТВ"


Факел Гончаренко Урал
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