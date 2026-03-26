По информации РИА Новости, клуб рассчитывает получить около 400 млн рублей субсидий от регионального министерства спорта в 2026 году.
Такие данные приведены в финансовой отчётности за 2025 год. Ожидается, что выделенные средства направят на содержание команды и подготовку к участию в соревнованиях.
При этом сумма поддержки ежегодно растёт: если в 2024 году клуб получил 300 млн рублей, то в 2025-м - уже 350 млн.
В текущем розыгрыше чемпионата России калининградцы с 42 очками располагаются на четвёртой позиции в таблице.
Стало известно, сколько денег "Балтика" хочет получить в 2026 году
Калининградская "Балтика" планирует увеличить объём бюджетного финансирования.
