Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
1 - 0 1 0
РумынияЗавершен
Украина
0 - 3 0 3
Швеция2 тайм
Италия
2 - 0 2 0
Северная Ирландия2 тайм
Дания
4 - 0 4 0
Северная Македония2 тайм
Уэльс
1 - 1 1 1
Босния и Герцеговина2 тайм
Словакия
2 - 4 2 4
Косово2 тайм
Польша
2 - 1 2 1
Албания2 тайм
Чехия
2 - 2 2 2
Ирландия2 тайм

Стало известно, сколько денег "Балтика" хочет получить в 2026 году

Калининградская "Балтика" планирует увеличить объём бюджетного финансирования.
По информации РИА Новости, клуб рассчитывает получить около 400 млн рублей субсидий от регионального министерства спорта в 2026 году.

Такие данные приведены в финансовой отчётности за 2025 год. Ожидается, что выделенные средства направят на содержание команды и подготовку к участию в соревнованиях.

При этом сумма поддержки ежегодно растёт: если в 2024 году клуб получил 300 млн рублей, то в 2025-м - уже 350 млн.

В текущем розыгрыше чемпионата России калининградцы с 42 очками располагаются на четвёртой позиции в таблице.

