По информации Metaratings, главный тренер "Нефтехимика" рассматривается в качестве замены Игорю Осинькину.
Сообщается, что возможные перестановки связаны с потенциальным включением "Нефтехимика" в структуру "Рубина". В этом случае нижнекамскую команду может возглавить Гёкдениз Карадениз, а Новиков перейдёт в сочинский клуб.
"Сочи" занимает последнее место в чемпионате и после зимней паузы не набрал ни одного очка. Осинькин возглавил команду по ходу сезона, сменив Роберто Морено.
Стало известно, кто может возглавить "Сочи" вместо Осинькина
Кирилл Новиков может возглавить "Сочи".
