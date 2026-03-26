ЧМ2022
Турция
1 - 0 1 0
РумынияЗавершен
Украина
0 - 3 0 3
Швеция2 тайм
Италия
2 - 0 2 0
Северная Ирландия2 тайм
Дания
4 - 0 4 0
Северная Македония2 тайм
Уэльс
1 - 1 1 1
Босния и Герцеговина2 тайм
Словакия
2 - 4 2 4
Косово2 тайм
Польша
2 - 1 2 1
Албания2 тайм
Чехия
2 - 2 2 2
Ирландия2 тайм

Стало известно, кто может возглавить "Сочи" вместо Осинькина

Кирилл Новиков может возглавить "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
По информации Metaratings, главный тренер "Нефтехимика" рассматривается в качестве замены Игорю Осинькину.

Сообщается, что возможные перестановки связаны с потенциальным включением "Нефтехимика" в структуру "Рубина". В этом случае нижнекамскую команду может возглавить Гёкдениз Карадениз, а Новиков перейдёт в сочинский клуб.

"Сочи" занимает последнее место в чемпионате и после зимней паузы не набрал ни одного очка. Осинькин возглавил команду по ходу сезона, сменив Роберто Морено.

