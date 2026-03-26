Карпин объяснил отсутствие Кривцова в сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин посетил пресс-конференцию перед поединком с командой Никарагуа.
Фото: Rusfootball.info
- Кривцов провёл потрясающий март, но его нет в сборной России. С чем это связано?

- Согласен, он провёл особенно хорошо два последних матча. И не только он. Соболев тоже провёл два отличных матча. Начали они играть 8 марта, но мы тогда уже дали расширенный состав. Дай бог, чтобы они продолжали играть до июня. Если будет так же, то они могут быть в сборной. Но до 8 марта Кривцов и Соболев играли не так. Но расширенный состав команды уже надо было объявлять.

Напомним, уже завтра национальная сборная России дома примет команду Никарагуа, начало поединка запланировано на 19:30 мск.

Rusfootball.info

