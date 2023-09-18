– Бакаев – очень талантливый парень. Почему у него не получилось в "Зените"? Видимо только потому, что там очень конкурентоспособная команда, в которой много легионеров. Им предоставляется место в первую очередь в составе, а не нашим футболистам. То, что его отпустили из "Спартака" – это была ошибка.
Не рано ли ему ехать в восточные страны зарабатывать деньги? Думаю, что если его зовут, то ему надо ехать и играть. В "Зените" на данном этапе ему бесполезно сидеть, ему там, наверное, уже не будут давать выходить в основном составе. Я был бы рад, если б Бакаев вернулся в "Спартак", – цитирует Кавазашвили Metaratings.
18 сентября "СЭ" сообщил, что полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев улетел в Абу-Даби и перейдет на правах аренды в один из местных клубов. Отмечалось, что 27-летний россиянин может стать игроком "Аль-Вахды", "Аль-Джазиры" или "Бани Яс". Все эти команды выступают в высшем дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Трансферное окно в ОАЭ закрывается через 3 дня.
Воспитанник "Спартака" перешел в питерский клуб летом прошлого года. В сезоне-2023/24 Бакаев появился на поле в 8 матчах в составе "Зенита", сыграв в общей сложности 264 минуты и сделав единственную голевую передачу. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Кавазашвили: отпустить Бакаева из "Спартака" было ошибкой. Я был бы рад, если бы он вернулся
Ветеран "Спартака" и бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о возможном уходе воспитанника "красно-белых" Зелимхана Бакаева из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"