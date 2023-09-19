– Я сейчас посмотрел, Амелин сидел на VAR. На 10 минуте апперкот получает Александров, VAR не реагирует. Мне не о чем больше говорить, если (происходят) такие вещи. Это чистая красная, чистейшая. VAR не видит этого, с кулака бьет… О каком футболе можно говорить? Я уже устаю от этого, парней тоже нужно уважать.
Сегодня, 19 сентября 2023 года, в Нижнем Новгороде состоялся один из матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там местный "Пари НН" сыграл против московского "Спартака". Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу красно-белых. В их составе забитыми мячами отличились Леон Классен, Кристофер Мартинс и Квинси Промес. Минувший поединок обслуживала бригада рефери Евгения Буланова. Судья Алексей Амелин отвечал за работу VAR.
Источник: "Матч ТВ"
Юран – о работе судей в матче со "Спартаком": Александров получает апперкот, VAR не реагирует. Я уже устаю от этого
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал судей после матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком" (0:3).
Фото: ФК "Пари НН"