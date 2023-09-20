Футболист стал одним из лидеров "Крыльев". По словам Бейла, ему нравится в Самаре. Также он заявил, что ему нравится "Жигулёвское" пиво, которым известна Самарская область.
"Крылья Советов" удачно начали нынешний сезон. Команда Игоря Осинькина после 8 туров входит в топ-3 чемпионата страны.
"Как мне местное пиво? Топ. Европейское лучше? Зависит от бренда. Например, Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Для меня "Жигулёвское" намного лучше", – цитирует Бейла РИА "Новости".
Бейл: "Жигулёвское пиво намного лучше, чем Heinekken"
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл рассказал об адаптации в Самаре.
Фото: Самарская Газета